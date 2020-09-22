ВАШИНГТОН, 22 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые рынки во вторник закрылись ростом, восстановившись после снижения накануне, NASDAQ вырос на 1,71%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,52%, до 27287,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,71%, до 10963,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,05%, до 3315,56 пункта.

Накануне трейдеры оказались обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Число выявленных инфицированных продолжает расти, что создает риски "второй волны" заражения и, соответственно, возврата ограничительных мер. На этом фоне американские рынки снизились по итогам понедельника, причём DJIA потерял 1,84%.

Во вторник фондовые рынки отыграли небольшое падение, поддерживаемые данными о росте активности на рынке недвижимости страны.