МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Определить, в какой именно день или месяц покупать валюту так, чтобы это было максимально выгодно, практически невозможно. При этом хотя бы немного сэкономить обывателю поможет конвертация валюты на Мосбирже в системе электронных лотовых торгов, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Как правило, в банках спред между курсом покупки и продажи валюты достигает 1-2 рубля, а при серьезных колебаниях валютных курсов 4-5 рублей и выше, в то время как на бирже разница с рыночными курсами будет минимальна", — отмечает эксперт.

Любые валюты, прежде всего, доллары и евро покупают на бирже по рыночной цене, на основе которой формируется официальный курс Банка России. И в отличие от банка, брокер удержит доли процента от сделки в виде комиссии, объясняет Бахтин.

"Биржевой способ обмена валюты с каждым годом становится не только популярнее, но и доступнее. Покупка валюты на бирже доступна в инвестиционных мобильных приложениях, при этом в некоторых из них можно купить от 1 доллара или 1 евро. Такой способ конвертации не только самый выгодный, но и самый удобный и безопасный", — добавил эксперт.

Он также заметил, что ближе к концу каждого месяца, в 20-х числах, рубль получает поддержку со стороны налогового периода. В эти дни компании конвертируют валюту в рубли для осуществления налоговых платежей. Однако нельзя однозначно сказать, что в это время курс наиболее выгодный, так как могут вмешаться другие неблагоприятные факторы, заключил Бахтин.