МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", на Московской бирже во вторник обновили исторический максимум, взлетая выше чем на 12%, акции "Яндекса" взлетели более чем на 8% и обновили максимум с 8 сентября на новостях о покупке TCS интернет-компанией, следует из данных торгов.

К закрытию дополнительных торгов депозитарные расписки TCS выросли на 10,79%, до 2165 рублей, акции "Яндекса" — на 8,22% — до 4900 рублей.

На вечерних торгах депозитарные расписки TCS в моменте подскакивали на 12,3% – до 2195 рублей – исторического максимума. За день с бумагами компании было проведено чуть более 40 тысяч сделок. Объем торгов превысил 1,7 миллиарда рублей.

Акции "Яндекса" вечером уперлись в верхнюю планку и оставались там на уровне 4900 рублей до окончания торгов. За день с бумагами компании было проведено более 142 тысяч сделок. Объем торгов составил почти 14,5 миллиарда рублей.

После закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи TCS Group сообщила, что достигла принципиального соглашения с "Яндексом" о покупке им компании за общую сумму в 5,48 миллиарда долларов, с оплатой деньгами или акциями "Яндекса". Чуть позже "Яндекс" подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group, и озвученные ею основные условия.