МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Граждане, решившиеся на ипотеку, нередко полагают, что условия в различных банках практически одинаковые, и не тратят время на тщательный выбор кредитора, однако опрошенные РИА Новости эксперты в сфере финансовой грамотности предостерегают заемщиков от такого подхода. Кроме того, они рассказали, на какие уловки идут кредиторы, чтобы заманить клиента.

"Прежде чем брать ипотеку, необходимо изучить и сравнить все условия, которые предлагают различные банки. Не стоит халатно относиться к выбору банка, хоть и кажется, что ипотека предоставляется на одних и тех же условиях. На самом деле это не так, и есть много нюансов, которые могут быть выгодны или, наоборот, невыгодны заемщику", — говорит партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Муса Абдурахманов.

Не всегда в крупных банках ставки минимальные — именно поэтому перед оформлением ипотеки важно изучить рынок, чтобы найти идеальную ставку, поясняет исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к профессиональным ипотечным брокерам, добавил эксперт.

Низкая процентная ставка – это одна из самых популярных уловок, чтобы заманить заемщика, говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта "Вашифинансы.рф" Луиза Кононыхина.

"Реклама "1% годовых" часто привлекает клиентов. Но при обращении в банк, скорее всего, окажется, что это предложение действует только на первый год выдачи кредита, а дальше ставка будет среднестатической, а может быть и выше", — говорит она.

Низкая ставка может быть предложением для тех, кто накопил большой первоначальный взнос, а также действовать только на конкретные не особо привлекательные объекты, рассказала также Кононыхина. "Еще одна уловка – низкая ставка, но высокий платеж по страховке или дополнительное страхование. В итоге вместо экономии можно получить переплату", — добавила эксперт.