МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единой динамики на неопределенном экономическом фоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,02% — до 3275,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2195,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,01% — до 23713,97 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,22%, до 2327,51 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,4%, до 23266,48 пункта, австралийский S& P/ASX 200 рос на 2,12%, до 5906,7 пункта.

В среду инвесторы Китая и Австралии разделяют оптимизм американских трейдеров после того, как во вторник фондовые рынки США закрылись в плюсе. Так, индекс Dow Jones вырос на 0,52%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,71%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,05%.

В то же время эксперты предостерегают, что экономическая ситуация в мире, несмотря на рост, наблюдаемый на рынках, остается нестабильной, прирост количества заболевших коронавирусом в мире оказывает давление на мировую экономику. "Пандемия по-прежнему вызывает беспокойство, и коронавирус продолжает оказывать давление на акции компаний вне технологического сектора", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Bank of Singapore Сим Мо Сён (Sim Moh Siong).

Инвесторы также обеспокоены напряжением в отношениях США и КНР. Так, во вторник президент США Дональд Трамп во время заседания призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, а также обвинил КНР в загрязнении океанов и чрезмерной ловле рыбы в водах других стран.