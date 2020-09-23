События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 сентября
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|45
|45,6 (факт)
|8:35
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (октябрь)
|-1,7
|-1,6 (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-18,5%
|-18,5%
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|49,8
|50,5
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|51,5
|51,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|52,2
|52,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|52,5
|53
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|51,7
|51,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь)
|51,9
|51,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|50,5
|50,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (сентябрь)
|59,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|55,2
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|58,8
|14:50
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|2,242 млн барр
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|53,1
|53,1
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь)
|54,6
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сентябрь)
|55
|54,7
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-4,389 млн барр
|-2,256 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,074 млн барр
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ММК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 11.09.2020)
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019
|0,607 (1П2020) — див-д 2020
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (положение о Заполярном транспортном филиале)
https://1prime.ru/Financial_market/20200923/832058807.html