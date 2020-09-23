МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 45 45,6 (факт)
8:35 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (октябрь) -1,7 -1,6 (факт)
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -18,5% -18,5%
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 49,8 50,5
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 51,5 51,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 52,2 52,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 52,5 53
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 51,7 51,9
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь) 51,9 51,7
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 50,5 50,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (сентябрь) 59,1  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 55,2  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 58,8  
14:50 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 2,242 млн барр  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 53,1 53,1
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь) 54,6  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сентябрь) 55 54,7
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -4,389 млн барр -2,256 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,074 млн барр  
21:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ММК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ВОСА — 11.09.2020) 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019 0,607 (1П2020) — див-д 2020
  RUB ГМК Норильский никель — СД (положение о Заполярном транспортном филиале)    

 

 