МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций компании "Яндекс", следует из сообщения торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 23.09.2020, 09-07 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 5 118 рублей) и диапазона оценки рыночных рисков (до 5 498,67 рублей, эквивалентно ставке 21,25%) ценной бумаги YNDX (PLLC Yandex N.V. class A shs)", — говорится в сообщении.

Акции "Яндекса" во вторник к закрытию торгов дополнительной сессии выросли на 8,22% — до 4900 рублей. За день с бумагами компании было проведено более 142 тысяч сделок. Объем торгов составил почти 14,5 миллиарда рублей.