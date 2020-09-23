МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и перешел к снижению против евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск среды рос на 25 копеек — до 76,36 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,28 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,96% — до 41,32 доллара за баррель.

На старте торгов рубль предпринимал попытки подрасти против евро и поднимался символически на 2 копейки.