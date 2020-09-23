МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Московская биржа в третий раз за день повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Яндекса", следует из сообщения торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 23.09.2020, 11.32 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 5503,4) и диапазона оценки рыночных рисков (до 5884,15 рубля, эквивалентно ставке 29,75%) ценной бумаги YNDX (PLLC Yandex N.V. class A shs)", — говорится в сообщении.

К 11.40 мск акции "Яндекса" усилили рост и поднимаются на 11,87% — до 5481,4 рубля, уже подскакивали на 12,2% — до 5496 рублей, обновив в очередной раз за день исторический максимум.

Ранее в среду Московская биржа уже дважды повышала границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков, во второй раз — до 5310,6 рубля и 5691,41 рубля соответственно.

TCS Group ("Тинькофф") и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.