МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Московская биржа перевела торги акциями "Яндекса" в режим дискретного аукциона из-за роста более чем на 20%, сообщила торговая площадка.

"В связи с превышением текущей цены обыкновенных акций Yandex N.V…. более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 23 сентября 2020 года c 12.13 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона", — говорится в сообщении.

Ранее в среду Московская биржа уже четырежды повышала границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков. Акции компании при этом обновили исторический максимум.