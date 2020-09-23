МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" на предварительных торгах на бирже NASDAQ в среду дорожают на 8,7%, отыгрывая новости о планируемой сделке с группой "Тинькофф", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 мск стоимость акций "Яндекса" росла на 8,64% — до 71,77 доллара. Ранее в ходе торгов котировки акций подскакивали более чем на 10%, а по итогам торгов вторника выросли на 11,8%.

TCS Group ("Тинькофф") и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке группы интернет-холдингом за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока не уверены в достижении каких-либо финальных договоренностей, — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.

Основатель TCS Group Олег Тиньков летом прошлого года в ходе Петербургского международного форума предлагал основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес. Волож тогда пообещал обсудить это предложение.