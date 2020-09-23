МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс евро демонстрирует незначительную положительную динамику в среду днем в попытке коррекции после трехдневного падения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.14 мск курс евро к доллару рос до 1,1712 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1706 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 104,95 иены со 104,91 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 93,96 пункта.

Курс евро перешел к небольшому росту после трехдневного снижения. За это время евро потерял более 1% и достиг отметки 1,1671 доллара за евро, что является минимумом с 28 июля. Причиной снижения европейской валюты стали опасения относительно роста заболеваемости коронавирусом в Европе и ужесточения карантинных мер. Так, в начале недели власти Мадрида ввели дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. Введение нового карантина может привести к замедлению восстановления экономики региона и отразиться на курсе евро.

Трейдеры в среду также обратили внимание на неоднозначную статистику из еврозоны. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в еврозоне, Великобритании и Германии в сентябре оказался хуже прогнозов. При этом индекс PMI в промышленности за сентябрь в еврозоне достиг максимума за два года.

"Сегодняшние данные о PMI в лучшем случае отражает замедление скорости восстановления экономики, в худшем – остановку процесса", — цитирует агентство Рейтер экономиста ING Берт Колейн (Bert Colijn)

Эксперты, опрошенные агентством, прогнозируют, что курс доллара будет расти до тех пор, пока заболеваемость COVID-19 в Европе не снизится. Однако политическая неопределенность в США, связанная с президентскими выборами в стране, может стать причиной колебания американской валюты.