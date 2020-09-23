МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля днем в среду снижается и к доллару, и к евро вместе с валютами других развивающихся рынков, несмотря на перешедшую к росту стоимость нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.19 мск среды растёт на 45 копеек, до 76,56 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 89,65 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,24%, до 41,8 доллара за баррель.

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Рубль начал торги в среду со снижения к доллару и евро на умеренно негативном внешнем фоне — стоимость нефти марки Brent уменьшался.

Днем нефть перешла к росту, однако отечественная валюта проигнорировала этот факт и даже несколько усилила снижение.

К текущему моменту рубль теряет к доллару и евро порядка 0,6%.

На валютных площадках развивающихся рынков в среду наблюдается уход инвесторов от риска: доллар укрепляется в парах с большинством локальных валют, хотя в среднем укрепление не превышает 0,5%, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Сейчас основным фактором давления на российскую валюту остаются настроения глобальных инвесторов, поэтому рубль слабеет вместе с другими валютами развивающихся стран, также отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

К текущему моменту таиландский бат к доллару снижается на 0,35%, малайзийский ринггит — на 0,42%, южноафриканский ранд — на 1,89%, индийская рупия — на 0,05%, турецкая лира – на 0,54%, а мексиканский песо падает на 2,53 %.

ПРОГНОЗЫ

"Приток средств нерезидентов в ОФЗ остановлен, так как цикл снижения ставок подходит к концу. Таким образом, поддержкой для рубля сейчас является только денежный поток реального сектора — экспортёры продают выручку. Это сдерживает падение рубля, но, видимо, само по себе не способно развернуть динамику рубля в сторону укрепления", — считает Олег Кочетков из "МТС Банка".

Не исключено, что в периоды информационного затишья на внешних рынках российские экспортеры будут активизировать продажу валютной выручки на внутреннем рынке для налоговых платежей, полагает Кравченко.

Рубль будет получать от этого поддержку, однако при смене настроений инвесторов на внешних рынках отечественная валюта быстро лишиться преимущества налогового фактора, добавляет он.

"Рубль пока не может развить отскок от достигнутых недавно многомесячных минимумов. В случае ухудшения внешнего фона они могут быть пробиты и снижение российской валюты ускорится. Данный сценарий предполагает рост доллара в район полугодового максимума 77,65 рубля, евро в этом случае может попытаться преодолеть уровень 91 рубль", — считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Кадулин, впрочем, не ждет значительного ослабления рубля в ближайшие дни. Более того, он, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 75,5-76,5 рубля за доллар, полагает он.