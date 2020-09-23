События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 сентября
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (сентябрь)
|97,5
|98
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (сентябрь)
|87,9
|89,5
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (сентябрь)
|92,6
|93,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
|12:30
|EUR
|Еврозона — Программа ЕЦБ по долгосрочному рефинансированию /LTRO/
|1308,4 млрд евро
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август)
|-46
|-35
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|860 тыс
|843 тыс
|17:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (август)
|901 тыс
|890 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (август)
|13,9%
|-1%
|17:00
|USD
|США — Выступление министра финансов Стивена Мнучина
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|10:00 мск
|RUB
|Сбербанк — онлайн-конференция СберКонф
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.09)
|591,8 млрд долл (на 11.09)
|RUB
|ВТБ — ГОСА (реестр закрыт 31.08.2020, в заочной форме)
|0,00109867761463259 — див-д 2018
|0,00077345337561138 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.10.2020) — див-д 2019
|RUB
|Русснефть — ГОСА (реестр закрыт 31.08.2020, в заочной форме)
|0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2018
|RUB
|Черкизово Групп — ВОСА (реестр закрыт 30.08.2020, в заочной форме, див-д 1П2020)
|48,79 (1П2019) + 60,92 (фин) — див-д 2019
|48,79 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|Селигдар — ВОСА (реестр закрыт 31.08.2020, в заочной форме, утверждение устава в новой редакции /изменения в определении размера див-дов по ап/)
|RUB
|Татнефть — СД (о реализации проекта развития нефтехимического комплекса, планы и прогнозы на 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20200923/832062205.html