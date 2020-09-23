МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля вечером усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля на фоне роста на форексе, евро торгуется почти по 90 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.24 мск среды рос на 96 копеек – до 77,07 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 89,93 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,17% — до 41,79 доллара за баррель.

Евро на форексе снижается к американской валюте на 0,28%, также сильное снижение к доллару демонстрирует ряд валют развивающихся рынков: мексиканский песо падает на 2,9%, южноафриканский рэнд – на 2,44%.