МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру среды растут более высокими темпами, в районе 1,5%, после публикации данных минэнерго США о снижении как ее запасов, так и добычи в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,56%, до 42,37 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,51%, до 40,4 доллара за баррель. Днем нефть дорожала в пределах 0,5%, а утром цены и вовсе снижались.

Рост цен на нефть ускорился после публикации статистики, согласно которой запасы нефти в США за неделю снизились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, и достигли 494,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране тоже уменьшилась за неделю — на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 10,7 миллиона баррелей.

"Сегодня цена на нефть довольно бодра, учитывая все препятствия, с которыми она сталкивается: сильный доллар, опасения по поводу спроса и увеличения предложения", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.