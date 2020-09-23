МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Объем венчурных инвестиций в России из-за пандемии коронавируса в первом полугодии 2020 года сократился в 2,7 раза, до 183,8 миллиона долларов, говорится в исследовании компании Dsight.

Исследование проведено при поддержке центра инноваций "Лаборатории Касперского", Crunchbase, DS Law, EY и Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН). Под венчурными инвестициями понимаются инвестиции на сумму до 150 миллионов долларов в рискованные, технологичные и потенциально высокодоходные (с ожидаемой внутренней нормой доходности IRR не менее 15%) проекты. При оценке объема и динамики российского рынка венчурных инвестиций учитывались только венчурные инвестиции в компании России. Финансирование российскими инвесторами компаний, ориентированных на зарубежные рынки, не включалось в расчет показателя.

Согласно документу, объем инвестиций в первой половине 2020 года составил 183,8 миллиона долларов против 497,5 миллиона долларов в аналогичном периоде 2019 года. Число выходов (продажа доли акционеров инвесторам или на бирже) сократилось до шести штук с 14 в первом полугодии прошлого года, их объем составил 203,1 миллиона долларов (в прошлом году 2,186 миллиарда долларов).

"Пандемия коронавируса в первой половине 2020 года помешала росту числа сделок на российском венчурном рынке. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их количество упало на 6,1% до 108. Снижение числа сделок можно наблюдать на всех стадиях, только на стадии "стартап" мы видим увеличение числа сделок за первое полугодие с 22 до 32 сделок. Падение количества сделок на посевной стадии не критично — с 48 сделок до 42 сделок, на стадии роста число сделок осталось на уровне прошлого полугодия — 21", — говорится в документе.

Самым активным акселератором первого полугодия, по мнению экспертов, стал MTS Startup Hub, за этот период он выдал 21 грант на развитие продукта и тестирования. Самым активным инвестором стал Starta Accelerator, выдавший финансирование восьми компаниям (в 2019 году — трем). Самая крупная сделка полугодия с участием госкорпорации — инвестиция VEB Ventures в размере почти 9 миллионов долларов в развитие клиник и телемедицинского направления "Доктор рядом".

"Не зря говорят, что кризис – время возможностей. … Для стартапов, чья деятельность построена вокруг дистанционного взаимодействия, пандемия создала новые условия для развития. В связи с массовым переходом сотрудников компаний на удалённый режим возросла востребованность соответствующих сервисов: программ для совместной работы в распределённых командах, облачных хранилищ и так далее", — прокомментировал руководитель центра инноваций "Лаборатории Касперского" Виталий Мзоков.