МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки уменьшаются в среду, трейдеры оценивают статистику по деловой активности в стране, обращая внимание и на корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,01%, до 27287,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 10900,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3306,59 пункта.

Ранее в среду исследовательская организация Markit Economics сообщила данные о деловой активности в США. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в сентябре, по предварительной оценке, снизился до 54,4 пункта с 54,6 пункта в августе. Индекс PMI в сфере услуг сократился за отчетный месяц до 54,6 пункта против оценки августа в 55 пунктов, прогноз составлял 54,7 пункта. При этом индекс PMI в промышленности вырос до 53,5 пункта с 53,1 пункта, хотя ожидалось сохранение показателя.

Влияют на торги и новости компаний. В ходе торгов бумаги американского производителя спортивной одежды Nike растут в цене на 8,8% после публикации квартальной отчетности. По итогам первого квартала Nike увеличил чистую прибыль на 11% в годовом выражении. Акции Johnson & Johnson дорожают на 1,5%, ранее копания сообщила, что приступила к третьей фазе клинических испытаний своей вакцины против коронавируса.

Акции Tesla дешевеют на 6,2% после выступления главы компании на Battery Day. На мероприятии Илон Маск пообещал, что через три года компания Tesla будет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов. Такие заявления не оправдали ожиданий инвесторов.