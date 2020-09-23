МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота падает в среду вечером более быстрыми темпами, чем ранее в среду — уже почти на 2%, на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,9%, или на 36,3 доллара, до 1871,05 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро падал на 5,43%, до 23,192 доллара за унцию.

Основным фактором, влияющим на динамику стоимости золота, остается доллар. Укрепление американской валюты оказывает давление на стоимость драгметалла, так как в этом случае он становится дороже для держателей другой иностранной валюты.

"Пока мы видим силу доллара, мы будем наблюдать слабость золота", — отметил аналитик Saxo Bank Уле Хансена (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Он также отметил, что торги золотом стали "пассивными", так как трейдеры отыграли уже все благоприятные факторы и теперь для роста стоимости золота нужен более слабый доллар, для чего, в свою очередь, нужно ускорение инфляции в США.