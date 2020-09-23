МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам продолжает находиться в заметном плюсе, трейдеры на валютном рынке продолжают оценивать риски продолжения пандемии нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск курс евро к доллару снижался до 1,1683 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1706 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 105,3 иены со 104,91 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 94,17 пункта, ранее в ходе торгов показатель достиг 94,3 пункта впервые с 27 июля.

"В настоящий момент на рынке вновь преобладают опасения второй волны заражений, прежде всего в Европе, что означает новый этап спроса на доллар", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.

Доллар, который традиционно выступает как более надежный актив, укрепляется на фоне сохранения опасений по поводу ситуации с коронавирусом. В Европе стали вновь ужесточать карантинные меры. Так, власти Мадрида ввели дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. В то же время в США число летальных исходов от COVID-19 поднялось выше 200 тысяч.

Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в еврозоне, Великобритании и Германии в сентябре оказался хуже прогнозов. Это дополнительно давит на евро в паре с долларом.