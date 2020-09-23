МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по индексу Мосбиржи на корпоративных историях, в частности, на фоне договоренностей о возможной сделке "Яндекса" с TCS Group ("Тинькофф"), при этом индекс РТС сократил большую часть дневного роста на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,1%, до 2916,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1195,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.03 мск рос на 63 копейки — до 76,74 рубля, курс евро — на 50 копеек — до 89,64 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и опускается на 0,07% — до 41,69 доллара за баррель.