МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,78%, до 4,82 доллара, "Новатэка" — на 3,52%, до 137 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,56%, до 58,2 доллара, "Газпрома" — на 1,65%, до 4,58 доллара, "Газпром нефти" — на 2,57%, до 18,94 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,57%, до 24,54 доллара, "Северстали" — на 0,95%, до 12,57 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1%, до 21,7 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,71%, до 0,84 доллара, Сбербанка — на 0,59%, до 11,79 доллара.

Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 6,15%, до 27,6 долларов. Во вторник после закрытия торгов в Лондоне, еще во время вечерний сессии в России, TCS Group сообщила, что достигла принципиальной договоренности с "Яндексом" о его вхождении в капитал TCS, общая сумма сделки оценивается в 5,48 миллиардов долларов. "Яндекс" подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 5,08%, до 5,58 доллара, "Магнита" — на 2,3%, до 15,56 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 2,54%, до 2,83 доллара.