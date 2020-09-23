МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды в плюсе, в основном благодаря удешевлению евро по отношению к доллару, а также отдельным корпоративным историям, свидетельствуют данные с площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,2%, до 5899,26 пункта, французский CAC 40 — на 0,62%, до 4802,26 пункта, немецкий DAX — на 0,39%, до 12642,97 пункта.

Заметное ослабление евро к доллару сегодня было вызвано, с одной стороны, укреплением американской валюты как более надежного актива на фоне неопределенности вокруг нового коронавируса, а с другой — макростатистикой. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в еврозоне, Великобритании и Германии в сентябре оказался хуже прогнозов.

Более дешевый евро поддерживает относительный доход компаний-экспортеров, что приводит к росту стоимости их акций.

Кроме того, согласно квартальной финансовой отчётности американского производителя спортивной обуви и одежды Nike, уровень продаж компании за отчетный период оказались выше ожиданий, а онлайн-продажи выросли на 82%.

В результате и бумаги немецких производителей спортивного инвентаря Adidas и Puma на Франкфуртской бирже выросли в цене на 4,5% и 3,5% соответственно.