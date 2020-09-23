МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Московская биржа с 24 сентября приостановит торги акциями "Мостотреста" в связи с реорганизацией компании, сообщила торговая площадка.

"В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "23" сентября 2020 года принято следующее решение: приостановить с "24" сентября 2020 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "Второй уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с предстоящим направлением заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией общества, в отношении следующих ценных бумаг", — говорится в сообщении.

Так, приостанавливаются торги обыкновенными акциями ПАО "Мостотрест" со следующими параметрами выпуска: регистрационный номер выпуска — 1-03-02472-A от 10 августа 2010 года; торговый код — MSTT; ISIN код — RU0009177331.

Акционеры "Мостотреста" на внеочередном собрании 18 мая решили реорганизовать строительную компанию в формате выделения из нее нового акционерного общества "Дороги и мосты".

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, она строила мост через Керченский пролив.