МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Оборот торгов акциями компании "Яндекс" на Московской бирже в среду вырос на порядок по сравнению с обычными днями, составив почти половину общего объема для эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.

Общий объем торгов основной сессии на рынке акций Московской биржи в среду составил порядка 144 миллиардов рублей. На "Яндекс" пришлось 65 миллиардов рублей, при этом объем торгов бумагами одного из обычных лидеров, Сбербанка, лишь превысил 17,2 миллиарда рублей, этот же показатель у "Норильского никеля" – чуть более 6 миллиардов.

"Тинькофф" и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.

Акции "Яндекса" на этих новостях также ранее в среду подскакивали в цене на 15,4% к уровню закрытия дополнительных торгов, или на 25% к уровню закрытия основной сессии вторника — до 5653,2 рубля. После этого торги бумагами были переведены в режим дискретного аукциона. К закрытию торгов основной сессии дневная прибавка капитализации "Яндекса" составила уже 2,39%.