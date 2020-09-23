МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций уверенно вырос по индексу Мосбиржи на корпоративных историях, при этом индекс РТС сократил большую часть дневного роста на фоне ослабления рубля, следует из данных основных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,1%, до 2916,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1195,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.55 мск рос на 73 копейки — до 76,83 рубля, курс евро — на 63 копейки — до 89,76 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,07% — до 41,75 доллара за баррель.

"В среду, 23 сентября, российский фондовый рынок завершил основную сессию ростом индексов в свете новостей сферы M&A и относительно благоприятного внешнего фона", — отмечает Зарина Саидова из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Яндекса" на фоне договоренностей о сделке с TCS Group ("Тинькофф") подскакивали на 15,4% к уровню закрытия дополнительных торгов, или на 25% к уровню закрытия основной сессии вторника — до 5653,2 рубля. После этого торги бумагами были переведены в режим дискретного аукциона. К закрытию торгов основной сессии акции "Яндекса" выросли на 2,39%, при этом депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизились на 2,71%.

Также в лидерах роста — акции АФК "Система" (3,33%), депозитарные расписки X5 (3,01%), депозитарные расписки "Ленты" (2,46%), бумаги "Ростелекома" (префы выросли на 2,23%, обыкновенные акции – на 1,68%), депозитарные расписки Mail.Ru (1,9%) и акции ПИКа (1,89%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Татнефти" (префы подешевели на 2,98%, обыкновенные акции – на 3,52%), акции "Новатэка" (-3,18%), акции "Алросы" (-3,03%), Petropavlovsk (-1,94%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,56%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,55%) и акции Polymetal (-1,33%).

Акции "Татнефти" продолжали обвальное падение ввиду корректировки льгот на НДПИ, а также слабости нефтяных котировок, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи смог подняться выше 2900 пунктов. Однако уже в ближайшие сессии преобладание продаж может вернуть его в район ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов", — полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Попытки слома нисходящего тренда на данный момент не выглядят уверенными, в связи с чем нельзя списывать со счетов риски возвращения к продажам, считает Кожухова из "Велес Капитала". Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2880-2990 пунктов, добавляет она.

"В конце недели в фокусе внимания инвесторов останутся новости о пандемии, геополитический фон, согласование в конгрессе США нового пакета мер поддержки, макростатистика. Четверг будет ознаменован публикацией индекса делового климата IFO Германии за сентябрь, ежемесячного отчета ЕЦБ, числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю. Кроме того, в этот день появятся данные по продажам нового жилья в США в августе", — перечисляет важные события Александр Бахтин из "БКС Премьер".

По его оценкам, в пятницу индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2890-2990 пунктов.