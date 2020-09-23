МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля продолжает торговаться у минимумов дня вместе с другими валютами развивающихся рынков, доллар в районе 77 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.23 мск среды растёт на 89 копеек, до 76,99 рубля, курс евро — на 75 копеек, до 89,89 рубля.

Рубль остается под давлением вместе с другими валютами развивающихся рынков. В ходе торгов доллар поднимался выше 77 рублей, впервые с апреля, евро доходил почти до 90 рублей.

РУБЛЬ ОБНОВЛЯЕТ МИНИМУМЫ

Снижение отечественной валюты происходит несмотря на успешные сегодняшние размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфином.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается сейчас на 0,24%, до 41,6 доллара за баррель.

"Рубль ослаб к доллару в среду, что встраивается в фундаментальную картину, где до выборов в США остается менее семи недель, и против доллара США — самого привлекательного сейчас инструмента хеджирования — теряют в цене все основные валюты, а также золото и валюты развивающихся рынков", — отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

В сегменте развивающихся рынков только корейская вона и индийская рупия в среду оставались стабильны к доллару, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

В текущей ситуации, когда цены на нефть не предлагают рублю существенной поддержки, и при этом пара "доллар-рубль" в рамках бычьего тренда поднялся выше предыдущего пика от 9 сентября, акценты смещены в сторону тестирования 77,2 рубля, указывает Шульгин.

"Эта отметка является восстановлением доллара на 61,8% после падения с мартовских максимумов 82,87 рубля до июньского минимума 68,04 рубля. Соответственно, уровень 77,2 является сильным техническим сопротивлением для роста доллара", — поясняет с точки зрения технического анализа он.

Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс" до конца недели ожидает торги в диапазоне 75,8-77,5 рубля за доллар, евро будет находиться в коридоре 88,5-90,5 рубля.

До конца недели можно ожидать сохранения слабой динамики рубля, но явных причин для выхода из диапазона 74-77 не наблюдается, считает Виталий Громадин из БКС.