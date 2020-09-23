МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. НИУ ВШЭ будет использовать облачные сервисы Yandex.Cloud для развития системы управления образованием на основе данных, внедрения цифровых технологий обучения, индивидуализации обучения и повышения экономической эффективности подготовки специалистов и научной работы, говорится в сообщении Yandex.Cloud.

В нем отмечается, что уже сейчас платформа Yandex.Cloud используется для работы веб-сервисов университета. "В планах университета — использовать Yandex.Cloud для разработки и внедрения рекомендательных и прогнозных систем", — отмечается в сообщении.

"Сервисы на основе машинного обучения помогут студентам и преподавателям выбирать дополнительные предметы для изучения, подсказывать наиболее полезные конференции, показывать прогнозы на спрос и предложения работодателей в конкретной области. Создать и внедрить такие сервисы поможет облачная технология разработки машинного обучения Yandex DataSphere", — говорится в сообщении.

Также НИУ ВШЭ планирует использовать сервисы Yandex.Cloud в системах информационной защиты и безопасности, для хранения и обработки данных, для разработки и запуска новых сервисов.

"Цифровой университет – это гораздо больше, чем освоение форматов дистанционного обучения. Его не построишь, просто перенеся обучение в онлайн. Успех будет зависеть от качества инфраструктуры обучения, от того, удастся ли нам связать в единую систему контент и формат образования, от нашей готовности к экспериментам. Мы знаем свои сильные стороны и смотрим в сторону передовых облачных технологий, в том числе в области искусственного интеллекта, чтобы с их помощью сделать наши основные процессы еще более эффективными", — приводятся в сообщении слова старшего директора по цифровой трансформации НИУ ВШЭ Алексея Чукарина.

"2020 год показал нам будущее: стремительно и неотвратимо меняются не только инструменты для обучения, само образование семимильными шагами превращается в цифровой продукт на конкурентном рынке. В этой ситуации облачная платформа становится универсальным инструментом разработки, запуска и тиражирования новых сервисов, позволяя университету развивать свои уникальные компетенции и собственные цифровые образовательные продукты", — отметил операционный директор Yandex.Cloud Олег Коверзнев.