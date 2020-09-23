МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, в том числе России, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 22.14 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Греции, Германии и других европейских странах. Жалобы также зафиксированы от пользователей из России: больше всего сбоев отмечается в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

По данным Downdetector, большинство пользователей (62%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 23% — с загрузкой новостной ленты, 14% — на проблемы с авторизацией.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.