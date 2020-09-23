МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Агрессивные покупки "Яндекса" и TCS Group ("Тинькофф") на фоне новостей об их возможной сделке породили идеи, активно растиражированные мессенджерами, о создании возможной экосистемы ВТБ-"Яндекс"-TCS, которой может противостоять на российском рынке новый потенциальный альянс Сбербанк-Mail.Ru-Ozon. Такой ажиотаж мог привести к покупкам в бумагах Mail.Ru и одного из акционеров Ozon — АФК "Система", полагает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков.

Впрочем, эксперты также отмечают, что интерес к бумагам подогревается надеждами на долгосрочные перспективы развития в самих компаниях — Mail.Ru и АФК "Система", а также периодическими отскоками вверх американского технологического индекса NASDAQ.

"Сейчас все создают какие-то экосистемы – и в мире, и в России. Идея, что кто-то пытается создать экосистему не путем медленного развития, а путем M&A сделки, присутствует на рынке… Я не исключаю такого поворота события, потому что идет консолидация. У Сбербанка абсолютно точно есть аппетиты к покупкам и интерес к созданию экосистемы и ее интеграции в себя", — отмечает портфельный управляющий УК "Альфа Капитал" Эдуард Харин.

TCS Group и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.

Ранее в среду в ходе торгов акции "Яндекса" на фоне новостей о возможной покупке TCS Group ("Тинькофф") подскакивали в цене на 15,4% к уровню закрытия вчерашних дополнительных торгов, или на 25% к уровню закрытия основной сессии вторника — до 5653,2 рубля. Акции "Яндекса" вечером вторника поднялись на 8,22% и уперлись в верхнюю планку и оставались там на уровне 4900 рублей до окончания торгов.

Депозитарные расписки Mail.Ru в среду максимально поднимались на 5,8%, накануне бумаги на Московской бирже выросли на 4,8%, а в ходе торгов максимально вырастали на 7,1%.

Акции АФК "Система" в среду максимально подскакивали на 7%, во вторник закрылись на максимуме дня, поднявшись на 3,6%.

Схожую динамику бумаги демонстрировали на бирже NASDAQ и LSE.

ЭКОСИСТЕМЫ

"Новости про ожидаемое поглощение "Яндексом" банка TCS Group породили волну предположений о том, как поведет себя в такой ситуации конкурирующий Сбербанк. Разговоры про поглощение Сбербанком интернет-магазина Ozon — это на данный момент даже не слухи, а спекулятивные предположения. Вероятно, они подогревают интерес к бумагам АФК "Система" и Mail.Ru. Но пока к этому стоит относиться лишь как к неподтвержденным слухам. В свое время ходили слухи и про то, что Сбербанк купит "Яндекс", — считает старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

В целом, с тем, что волна предположений могла повлиять на активные покупки АФК "Система" и Mail.Ru согласен и главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

По его словам, о том, что "Система" ищет партнера для развития Ozon, было известно недели две назад.

"Люди подумали, что кто-то может купить Ozon для развития своей экосистемы, а там долю имеет АФК "Система". Плюс до 29 сентября достаточно хорошо разместится польская Allegro, ведущая компания в области электронной коммерции, что показывает интерес инвесторов к историям а-ля Amazon. Это добавило стоимости Ozon, хотя это и не публичная компания", — поясняет Харин из УК "Альфа Капитал" рост акций АФК.

"Я думаю, что эти вещи не беспочвенны. Мы вчера, узнав о возможной сделке "Яндекса" и TCS Group, сегодня подумали о том, что Mail.Ru мог бы быть таргетом для поглощения, если какому-то банку понадобится создать большую экосистему. Единственный, кто может быть, это, конечно, Сбербанк, он уже в доле присутствует. И такой вариант в средне- и долгосрочном сценарии допускаем. С точки зрения Mail.Ru, там уже Сбербанк сидит с долей более 20% голосующих акций. Я думаю, что есть потенциал покупки каких-то активов в какой-то долгосрочной стратегии", — также говорит он.

Вопрос существования экосистем становится очень важным для компаний, финансовых институтов и других, кто связан с ритейлом, добавляет эксперт.

Впрочем аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын считает, что пока что нет свидетельств того, что слухи, которые тиражируют мессенджеры, способны влиять на стоимость акций.

"Чтобы проверить гипотезу, что они влияют, нужно, чтобы факторы действовали в разных направлениях. Например, чтобы акции "Яндекса" падали, а акции Mail.Ru вопреки этому – росли. Или наоборот. Тогда влияние слухов можно будет отделить от влияния новостей о других компаниях отрасли. Считается, что хорошие новости о крупном игроке рынка могут повлиять на стоимость акций другого. На стоимость акций "Яндекса" долгие годы влияли лишь индексы российских рынков (то есть в первую очередь – сырьевых компаний) и стоимость акций американского хайтека – Google, Apple и так далее. К собственным новостям и показателям "Яндекса" это не имело отношения", — поясняет свою точку зрения он.

"Лишь в последний год на стоимость акций "Яндекса" начали влиять его собственные новости – рынки поняли, что это большая компания. Могут ли новости про Mail.Ru влиять на стоимость расписок, ещё предстоит увидеть", — добавляет эксперт.

В целом можно говорить о том, что инвесторы на российском рынке акций после полутора месяцев коррекции соскучились по риску и покупают в первую очередь наиболее долгосрочно перспективные бумаги, отмечает Константин из "Открытие Брокер".

"При этом в депозитарных расписках Mail.Ru идёт переоценка вверх вслед за "Яндексом" и глобальными технологичными акциями в целом – вчера технологичный индекс NASDAQ вновь показал наилучший восстановительный рост по сравнению с другими глобальными индексами", — добавляет он.