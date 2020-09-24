МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. ВТБ, второй по активам российский банк, в четверг, 24 сентября, соберет акционеров на годовом собрании в заочном формате, им традиционно предстоит утвердить, в частности, размер дивидендов ВТБ по итогам 2019 года и новый состав наблюдательного совета.

Наблюдательный совет ВТБ в середине апреля в связи с коронавирусом отменил решение о созыве годового собрания акционеров, которое должно было состояться 3 июня в Санкт-Петербурге. Провести годовое собрание решено было осенью в заочной форме.

Группа ВТБ по итогам 2019 года заработала 201 миллиард рублей чистой прибыли. Планы направить на дивиденды-2019 половину от чистой прибыли сохранялись до событий, связанных с пандемией коронавируса и возникшего впоследствии кризиса.

В августе наблюдательный совет рекомендовал годовому собранию акционеров банка выплатить дивиденды за 2019 год в размере 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей. Сумма будет распределена между владельцами трех типов акций, исходя из принципа выравнивания дивидендной доходности.

Дивидендная доходность по каждому из типов акций составит 1,94% по отношению к средней цене одной обыкновенной акции банка за 2019 год на Московской бирже. На дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано направить 10 миллиардов рублей, по привилегированным акциям первого типа – 4,1 миллиарда рублей, по привилегированным акциям второго типа – 6 миллиардов рублей.

При утверждении рекомендаций по дивидендам наблюдательный совет ВТБ принимал во внимание потребность в капитале для соблюдения требований Банка России, а также для дальнейшего устойчивого развития бизнеса и реализации стратегии. При этом плановая генерация капитала, которая зависит от чистой прибыли банка, в этом году осложнена ситуацией в экономике и банковском секторе РФ из-за пандемии коронавируса.

В своем обращении к акционерам глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что решение сократить размер дивидендов является "вынужденной мерой", обусловленной сложившейся ситуацией. "Уверен, мы достойно преодолеем все трудности, а по их окончании вернемся к принятой дивидендной политике. Ресурсы, возможности и воля для этого у нас есть. Рассчитываю на ваше понимание и поддержку в этом вопросе", — говорится в заявлении банкира.

Акционерам ВТБ также предлагается утвердить новый состав наблюдательного совета, сейчас в него входят 11 человек. В мае Росимущество выдвинуло в набсовет ВТБ девятерых кандидатов, из них действующие – исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, вице-президент французской строительной компании Vinci Ив Тибо де Сильги, заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Игорь Репин и глава ВТБ Андрей Костин.

Из числа новых кандидатов государство выдвинуло главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, замминистра финансов Алексея Моисеева, вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. А также в качестве независимого члена совета был предложен профессор Исрафил Маммадов.

Согласно решению Росимущества, набсовет ВТБ должен покинуть его председатель глава Минфина Антон Силуанов. В начале весны кабмин опубликовал распоряжение, согласно которому его решено ввести в наблюдательный совет Сбербанка. А в ЦБ тогда заявили, что возражают против участия госслужащих одновременно в наблюдательных советах этих банков.

Из действующих членов набсовета в список кандидатур от государства, кроме Силуанова, не попали замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, бывший глава ЦБ РФ Сергей Дубинин, зампред ЦБ Владимир Чистюхин и исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Еще двух членов действующего совета — главу банка "Открытие" Михаила Задорнова и главу банка "Траст" Александра Соколова — в список кандидатов включил сам набсовет ВТБ. В прошлом году они также выдвигались в набсовет ВТБ от "Открытия", доля которого в ВТБ составляет 14,83% голосующих акций. Основным акционером ВТБ с долей 60,9% является Росимущество.