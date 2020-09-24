МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Прибыль российского банковского сектора на фоне коронавируса может упасть в текущем году в 1,2-1,5 раза: в зависимости от срока создания резервов по "плохим" кредитам банки могут заработать 0,75-1,3 триллиона рублей, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики.

По данным ЦБ РФ, банковский сектор в 2019 году нарастил чистую прибыль в 1,7 раза — до 1,7 триллиона рублей, доналоговая прибыль отрасли также показала рост — в 1,5 раза, до 2,037 триллиона рублей.

"По итогам 2020 года мы ожидаем прибыль на уровне около 1,2-1,3 триллиона рублей при условии отсутствия второй волны пандемии коронавируса и возобновления карантина", — говорит директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмила Кожекина. Отмечается, что прибыль банков поддержит восстановление розничного кредитования, при этом отмена послаблений по валютному курсу и переоценке ценных бумаг окажет ограниченное негативное влияние.

Управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин ждет чистую прибыль российских банков на уровне 1-1,1 триллиона рублей. "Мы ожидаем сохранения роста корпоративного и розничного кредитования, наблюдавшегося в июле-августе, что позволит банкам получить дополнительный процентный доход. Позитивно на финансовом результате отразится и дальнейшее снижение стоимости фондирования по мере окончания срока действия текущих вкладов и их переоформления на новый срок по более низким ставкам", — поясняет он.

Доронкин также отмечает, что значимым фактором поддержки выступит продление регулятивных послаблений в части моратория на создание резервов по реструктурированным ссудам: по его прогнозу, основной объем досоздания резервов придется на первый или второй квартал следующего года. В то же время он отмечает, что на финансовый результат, особенно крупных банков, продолжит оказывать влияние и валютная переоценка активов. "Впрочем, в случае дальнейшего обесценения рубля до конца года это добавит "бумажной" прибыли банкам, а вот заметное укрепление рубля пока что маловероятно", — заключил он.

"Финансовый результат банковского сектора по итогам года будет подвержен негативному влиянию в основном двух факторов — недополучения процентных доходов от реструктурированных кредитов, которые на начало сентября уже составляют 5,8 триллиона рублей, и расходов на создание резервов из-за ухудшения качества части ссуд, попавших под реструктуризацию", — считает старший аналитик банковских рейтингов национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева.

По ее оценке, если банки начнут создавать резервы уже в четвертом квартале и к концу года зарезервируют половину проблемных ссуд юрлиц, то прибыль опустится до 0,75-0,8 триллиона рублей. Если же кредитные организации будут максимально оттягивать момент создания резервов на проблемную задолженность до следующего года, то прибыль может достичь 1,1-1,2 триллиона рублей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале сентября сообщила, что российские банки могут заработать в 2020 году прибыль на уровне около одного триллиона рублей.