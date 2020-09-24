МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Мошенники, зарабатывающие на финансовых пирамидах, чаще всего привлекают своих жертв темой криптоинвестиций, при этом другая схема — обман граждан через кредитный потребительский кооператив (КПК) — также остается популярной, рассказал РИА Новости управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности Марат Сафиулин.

"В последние три года, пожалуй, самой популярной легендой у пирамидостроителей были и остаются криптоинвестиции. Из 24 новых недобросовестных проектов, которые рекламировались в поисковых системах, как инвестиционные в 2020 году, 11 (46%) основывались на криптовалютной легенде",- сообщил он.

При этом, если в 2017-2018 годах предлагалось заработать на майнинге и ICO (первичное размещение токенов — ред.), то сегодня финансовые авантюристы заманивают предложениями "сверхдоходного и надежного криптотрейдинга".

"Это ложь. Криптотрейдинг теоретически может быть доходным, но ни в коем случае – это не надежное вложение. В абсолютном большинстве случаев эта легенда используется мошенниками для того, чтобы выудить у нас деньги", — предупреждает эксперт.

Сафиулин также отметил, что пирамидостроители продолжают использовать для сбора денег населения такую форму как КПК. Деятельность этих организаций подразумевает прием граждан и их денег в офисах, поэтому после окончания период карантина привлечение сбережений заметно активизировалось.

"Необходимо с особой осторожностью относится к недавно созданным КПК, которые ведут активную рекламную кампанию по привлечению сбережений, но не рекламируют выдачу займов. Рассказы о том, что деньги пайщиков кооператив использует на финансирование бизнес — проектов в перспективных отраслях должны скорее вас озадачивать, чем успокаивать. Бизнес, построенный на выдаче мелких ссуд пайщикам – физлицам, значительно более надежный, чем вложения в компании. Тем более, что красивые рассказы – это часто просто прикрытие финансовой пирамиды", — добавил он.