МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг падают следом за снижением биржевых индексов США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,46% — до 3231,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,06%, до 2156,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,78%, до 23319,54 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,9% — до 23137,02 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,14%, до 2283,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,14% — до 5856,4 пункта.

Трейдеры в Азии разделяют пессимизм на биржах США, которые закрылись в среду значительным снижением. Так, основные американские индексы в среду упали на 1,9-3%. Давление на рынки США оказала неоднозначная статистика по деловой активности в стране. Композитный индекс деловой активности (PMI) в сентябре снизился по сравнению с показателем августа. Кроме того, американские инвесторы обратили внимание на выступление главы компании Tesla Илона Маска на Battery Day, после которого акции компании упали в цене на 10,3%.

"Слабые позиции Уолл-Стрит продолжают негативно сказываться на рынках Азии, и индексы региона падают", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).

Инвесторы также обеспокоены фиксируемым ростом заболеваемости коронавирусом в мире, что отражается на состоянии мировой экономики и замедляет процесс ее восстановления. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 31,4 миллиона случаев заражения, 967 тысяч человек скончались. Вспышки заболеваемости наблюдаются в США, Канаде, Франции и Великобритании.