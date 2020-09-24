МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (сентябрь) 97,5 98
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (сентябрь) 87,9 89,5
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (сентябрь) 92,6 93,8
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/    
12:30 EUR Еврозона — Программа ЕЦБ по долгосрочному рефинансированию /LTRO/ 1308,4 млрд евро  
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август) -46 -35
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 860 тыс 843 тыс
17:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:00 USD США — Продажи нового жилья (август) 901 тыс 890 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (август) 13,9% -1%
17:00 USD США — Выступление министра финансов Стивена Мнучина    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
10:00 мск RUB Сбербанк — онлайн-конференция СберКонф    
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.09) 591,8 млрд долл (на 11.09)  
  RUB ВТБ — ГОСА (реестр закрыт 31.08.2020, в заочной форме) 0,00109867761463259 — див-д 2018 0,00077345337561138 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.10.2020) — див-д 2019
  RUB Русснефть — ГОСА (реестр закрыт 31.08.2020, в заочной форме) 0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2018  
  RUB Черкизово Групп — ВОСА (реестр закрыт 30.08.2020, в заочной форме, див-д 1П2020) 48,79 (1П2019) + 60,92 (фин) — див-д 2019 48,79 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.10.2020) — див-д 2020
  RUB Селигдар — ВОСА (реестр закрыт 31.08.2020, в заочной форме, утверждение устава в новой редакции /изменения в определении размера див-дов по ап/)    
  RUB Татнефть — СД (о реализации проекта развития нефтехимического комплекса, планы и прогнозы на 2021)    

 

 