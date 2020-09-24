МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Mail.ru Group привлекает порядка 600 миллионов долларов через размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) и конвертируемых бондов: компания размещает 7,1 миллиона GDR по 28 долларов за бумагу, а также бонды на 400 миллионов долларов по ставке 1,625% годовых, говорится в материалах компании.

Компания привлекает порядка 200 миллионов долларов через размещение новых акций. "Это соответствует размещению порядка 7,1 миллиона существующих GDR компании по цене размещения 28 долларов за бумагу", — говорится в сообщении. Конвертируемые бонды размещаются по ставке 1,625% с погашением в 2025 году.