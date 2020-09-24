МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,32%, до 4,81 доллара, "Новатэка" — на 0,4%, до 136,45 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,84%, до 57,71 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,79%, до 4,54 доллара, "Газпром нефти" — на 0,53%, до 18,84 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,81%, до 24,34 доллара, "Северстали" — на 0,44%, до 12,52 доллара, НЛМК — на 1,2%, до 21,44 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,62%, до 0,84 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,83%, до 11,89 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 2,72%, до 26,85 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,01%, до 5,58 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,29%, до 15,61 доллара. Расписки "Ленты" снижались в цене на 1,15%, до 2,79 доллара.