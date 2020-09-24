МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на пессимизме в США и Азии и не оправдавшей прогнозы статистике из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.49 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,76% — до 5829,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 4771,85 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,5%, до 12579,4 пункта.

Европейские инвесторы в четверг разделяют пессимизм на фондовых рынках США и Азии. Так, американские биржи в среду закрылись снижением до 3%, биржи АТР же в четверг закрылись падением на 0,8-2,6%.

Падение на биржах было вызвано опасениями за экономику США и наблюдаемым ростом заболеваемости коронавирусом в мире. В Европе ужесточаются меры по предотвращению второй волны COVID-19. В среду французский министр здравоохранения Оливье Веран объявил о закрытии баров и ресторанов в Марселе и заморском департаменте Франции Гваделупе в связи с ухудшением санитарной ситуации. В начале недели были введены ограничения в Мадриде.

"Быстрый рост числа подтвержденных случаев коронавируса в еврозоне представляет растущую угрозу для восстановления экономики вне зависимости от того, ужесточает ли правительство стран ограничения", — приводит газета Wall Street Journal мнение экономиста Capital Economics Мелани Дебоно (Melanie Debono).

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии. Согласно данным Исследовательского института IFO, индекс делового климата ФРГ за сентябрь вырос до 93,4 пункта по сравнению с 92,5 пункта в августе. При этом аналитики ждали более сильного роста показателя.