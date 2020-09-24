24 сентября — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы в четверг колеблются в преддверии выхода свежих данных о заявках на пособие по безработице, которые могут пролить свет на текущее состояние рынка труда.

Фьючерсы на S&P 500 колеблются между небольшим ростом и снижением. В среду индекс упал на 2,4% до минимума почти за два месяца после того, как угасли надежды на дополнительную помощь правительства пострадавшим от коронавируса.

Ситуация на рынках становится все более напряженной из-за сочетания нескольких рисковых факторов, вышедших на первый план. Количество заболевших коронавирусом продолжает расти во многих регионах, включая западные американские штаты. Президентские предвыборные кампании в США привели к росту волатильности: Дональд Трамп в среду заявил, что не примет мирной передачи власти после ноябрьских выборов. Действующий президент считает, что результат выборов будет определяться Верховным судом, и это является одной из причин, по которой он хотел бы как можно скорее заполнить вакансию, возникшую после смерти Рут Бейдер Гинзбург.

Представители ФРС в среду активизировали призывы увеличить госрасходы для поддержки экономики. Председатель центробанка Джером Пауэлл и его коллеги заявили, что конгресс и Белый дом обладают большей властью для ускорения восстановления.

"Когда США чихают, весь остальной мир подхватывает простуду. Если появляются новости о том, что крупнейшая экономика в мире не сможет восстановиться без дополнительных стимулов, а власти никак не могут договориться об этих стимулах, – это плохие новости, – прокомментировал Тони Ярроу, управляющий фонда смешанных классов активов в Wise Funds. – В настоящее время настроение инвесторов крайне пессимистичное".

Сегодня Пауэлл должен третий день подряд выступить перед конгрессом, выступление начнется в 14.00 по Гринвичу. Как ожидается, он даст краткий обзор экономике и денежно-кредитной политике, в котором участники рынка будут искать намеки на будущие действия центробанка.

На рынках облигаций доходность 10-летних американских бондов опустилась со вчерашних 0,676% до 0,671%.

В 12.30 по Гринвичу будет опубликована статистика заявок на пособие по безработице за неделю по 18 сентября. Как ожидается, число заявок осталось на исторически высоком уровне. Экономисты прогнозируют, что количество заявок снизилось до 850 000 с 860 000 неделей ранее на фоне дальнейшего медленного восстановления рынка труда после пандемии.

"Хотя летом мы наблюдали уверенное восстановление на рынке труда, сейчас оно замедлилось, – говорит экономист Mirabaud Asset Management Валентен Бисса. – Думаю, число заявок останется относительно стабильным".

Число новых случаев заражения коронавирусом за день в США в середине июля начало снижаться, но с середины сентября оно возобновило рост, что также тревожит инвесторов.

Как скоро появится вакцина от коронавируса, остается неясным. Главный инфекционист США, доктор Энтони Фаучи, ждет, что данные 3-го этапа клинических испытаний ряда экспериментальных вакцин появятся "к ноябрю или декабрю" этого года.

Дональд Трамп, напротив, неоднократно заявлял, что вакцина будет готова ранее президентских выборов, которые состоятся в ноябре. В среду он критически отозвался об инструкциях в отношении распространения вакцины, которые готовит Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA). Это лишь укрепляет инвесторов во мнении о том, что вопрос вакцинации приобрел политический характер.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,4%. Инвесторы оценивают угрозу введения жестких ограничительных мер в Германии, Франции и Великобритании, где растет число заболевших Covid-19.

"Мы предполагали, что к сентябрю ограничения будут сняты, но вот настал сентябрь и нам грозят еще шесть месяцев тягот, – комментирует Ярроу. – Всем приходится пересматривать ожидания".

Ведущие азиатские фондовые индексы понизились на фоне распространившихся пессимистичных настроений. Shanghai Composite опустился на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%.

Индекс доллара WSJ держится возле максимального уровня с июля.

Золото четвертый день подряд дешевеет. Сегодня его цена опустилась на 0,6% до 1856,50 доллара – минимальной отметки с июля. По словам Бисса, такая динамика связана с тем, что цена золота рассчитывается в долларах, а американская валюта в последнее время укрепляется.

Акции Tesla на премаркете потеряли почти 4%. Они начали снижаться ранее на этой неделе после презентации, которая укрепила подозрения инвесторов насчет того, что ее акции переоценены.

Акции производителя электрических грузовых автомобилей Nikola упали на премаркете на 8,3%. Переговоры стартапа с несколькими потенциальными партнерами, включая нефтегазового гиганта BP, по всей видимости, зашли в тупик, после того как руководителя Nikola обвинили во введении инвесторов в заблуждение.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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