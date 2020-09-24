24 сентября. — Dow Jones. Ко множеству странностей, которые преподнес 2020 год, следует добавить еще один парадокс: фондовый рынок невзлюбил акции банков, хотя сами банки добились неплохих успехов.

После предупреждения о том, что выручка от трейдинга в 3-м квартале резко снизится по сравнению со 2-м кварталом, главы некоторых банков недавно признались, что минувший квартал оказался не таким уж провальным, как они опасались. Клиенты оставались активными и в июле, и в августе, которые обычно являются месяцами затишья, а сентябрь сопровождался новой волной рыночной волатильности.

"Третий квартал, разумеется, не был таким же успешным, как 2-й, но, я бы сказал, что он в чем-то даже лучше, чем обычный летний квартал", – сказал финансовый директор Morgan Stanley Джонатан Прузан на конференции Barclays Global Financial Services Conference, состоявшейся на прошлой неделе.

Летние месяцы, оказавшиеся лучше среднего, и успешное 1-е полугодие – и результаты банковских подразделений трейдинга окажутся лучшими за десятилетие.

Однако акции самих банков остаются под давлением. Индекс KBW Nasdaq Bank с начала года потерял 38%, в то время как S&P 500 немного подрос. Если такой разрыв сохранится, то годовая динамика акций банков рискует оказаться худшей по меньшей мере за последние 84 года, говорит аналитик Barclays Джейсон Голдберг.

У инвесторов есть веские поводы для опасений. Вызванная коронавирусом рецессия негативно влияет на ключевые бизнесы кредитования. Почти нулевые процентные ставки и резервы на десятки миллиардов долларов для покрытия проблемных активов негативно сказываются на прибыли банков, перевешивая доход от трейдинга.

По оценкам FactSet, банки, чьи акции входят в состав S&P 500, по-прежнему прогнозируют, что прибыль на акцию в 3-м квартале снизится в среднем на 38% – сильнее, чем в целом в индексе широкого рынка. Финансовые компании, которые преимущественно специализируются на рынках капитала, ожидают более умеренное снижение – на 11%.

После конференции Barclays на прошлой неделе Голдберг предположил, что распродажа все же чрезмерна, и повысил оценки по прибыли большинства банков. "Новостей больше хороших, чем плохих", – объяснил он свое решение в аналитической заметке.

Еще одним положительным моментом стал бизнес инвестиционного банкинга. Банки до сих пор активно помогали компаниям привлекать средства, чтобы они могли пережить спад, зарабатывая при этом комиссию за оказание клиентам консультационных услуг при продаже акций и облигаций, а потом и торгуя этими ценными бумагами.

Еще один успешный для трейдинга и инвестиционного банкинга квартал, по всей видимости, лишний раз доказывает, что крупные банки находятся в лучшей форме, чем думают инвесторы.

На конференции Barclays финансовый директор JPMorgan Chase & Co. Дженнифер Пепшак заявила, что, по ее оценкам, суммарная выручка в бизнесе трейдинга в 3-м квартале выросла на 20% к аналогичному кварталу прошлого года.

Это намного лучше, чем ожидалось. Аналитики KBW прогнозировали, что торговая выручка JPMorgan снизится на 17% в годовом выражении. И хотя 20%-ный рост в 3-м квартале на 37% ниже впечатляющего показателя за 2-й квартал, он гораздо лучше потенциального 50%-ного падения, которое еще в июле не исключал генеральный директор Джеймс Даймон.

Гендиректор Bank of America Corp. Брайан Мойнихан прогнозировал, что выручка в бизнесе трейдинга в 3-м квартале будет на 5%-10% выше, чем в аналогичном квартале прошлого года. По оценкам финдиректора Citigroup Inc. Марка Мейсона, выручка повысится ориентировочно на 10%-12%.

Акции JPMorgan и Bank of America с начала года потеряли более 30%, а бумаги Citigroup обвалились на 48%.

Отраслевая выручка в бизнесе инструментов с фиксированной доходностью, судя по данным Coalition, держится на максимальном уровне с 2012 года. Если руководство банков право насчет 3-го квартала, то показатель отраслевой выручки в этом бизнесе, вероятно, уже превысил совокупную выручку за последние три года.

Доходы в банковских подразделениях по торговле акциями скромнее, но и они опережают показатель 2019 года.

Тем временем третий компонент выручки в бизнесе инвестиционного банкинга – комиссионные за консультационные услуги и андеррайтинг – в 1-м полугодии достиг рекордного значения. Как утверждает руководство, в 3-м квартале комиссионные сборы продолжили расти. JPMorgan прогнозировал, что в минувшем квартале комиссионные повысились примерно на 5% по сравнению с рекордным квартальным показателем годом ранее, а Bank of America рассчитывал на рост от 3% до 5%.

В 3-м квартале не сбавил активности и эмиссионный бизнес, в частности состоялось несколько заметных IPO. Хотя рецессия омрачила перспективы слияний, отмечаются признаки, указывающие на возможную активизацию деятельности в этом сегменте.

На конференции Barclays гендиректор Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон сказал, что его банк ожидает больше крупных сделок. Он также отметил рост числа специализированных компаний по целевым слияниям и приобретениям, которые привлекают средства для выведения фирм на биржу. Goldman сыграл определенную роль в заключении на этой неделе соглашения о продаже United Wholesale Mortgage специализированной фирме по слияниям и приобретениям за рекордные 16,1 млрд долларов.

— Автор David Benoit, david.benoit@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ