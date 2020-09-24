МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за август снизилась на 0,4 процентного пункта по сравнению с июлем — до 29,4% по состоянию на 1 сентября, следует из материалов Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли к 1 сентября до 3,067 триллиона рублей с 3,053 триллиона на 1 августа. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 10,424 триллиона рублей с 10,244 триллиона месяцем ранее.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало текущего года составляла 32,2% против 24,4% на начало 2019 года.