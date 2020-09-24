МОСКВА, 24 сентября — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,793 млн  
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (август) 2,6% 1,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (август) 11,4% 1,5%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 179  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 255  
22:10 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 16,2 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 22,9 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — ГОСА (реестр закрыт 31.08.2020, в заочной форме) 16 (ао, ап) — див-д 2018 18,7 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.10.2020) — див-д 2019
  RUB НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 31.08.2020, в заочной форме, див-д 1П2020) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
  RUB Распадская — ВОСА (реестр закрыт 01.09.2020, в заочной форме, див-д 1П2020) 2,5 (1П2019) + 2,83 (фин) — див-д 2019 2,7 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2020) — див-д 2020

 