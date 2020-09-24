События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 сентября
МОСКВА, 24 сентября — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,793 млн
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (август)
|2,6%
|1,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (август)
|11,4%
|1,5%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|179
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|255
|22:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|16,2 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|22,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — ГОСА (реестр закрыт 31.08.2020, в заочной форме)
|16 (ао, ап) — див-д 2018
|18,7 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.10.2020) — див-д 2019
|RUB
|НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 31.08.2020, в заочной форме, див-д 1П2020)
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|Распадская — ВОСА (реестр закрыт 01.09.2020, в заочной форме, див-д 1П2020)
|2,5 (1П2019) + 2,83 (фин) — див-д 2019
|2,7 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200924/832069497.html