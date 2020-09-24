МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается до минимума с июня на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,36%, или на 7,2 доллара — до 1861,45 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро падал на 3,02% — до 22,41 доллара за унцию.

Цена на золото падает уже четвертую торговую сессию подряд. За это время металл подешевел более чем на 5%, а его стоимость опустилась ниже психологической отметки в 1,9 тысячи доллара за унцию. В ходе торгов четверга показатель достиг отметки в 1,852 доллара за унцию, что является минимумом с 21 июня.

Основным фактором, влияющий на динамику цен на золото, остается курс доллара. На этой неделе индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 1,7%, курс доллара к евро и иене также непрерывно растет на текущей неделе.

"Сильный доллар подобен камню на шее у цен на драгметаллы, он оказывает давление на стоимость золота, несмотря на неприятие риска", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Блумберг.