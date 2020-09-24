МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи и индексу РТС в рамках коррекции после двух дней значительного роста, следует из данных основных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,12%, до 2912,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1188,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 5 копеек — до 77,13 рубля, курс евро — на 5 копеек — до 89,95 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,31% — до 41,64 доллара за баррель.