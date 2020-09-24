МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,27%, до 4,84 доллара, "Новатэка" — опустилась на 0,51%, до 136,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,03%, до 58,8 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,66%, до 4,55 доллара, "Газпром нефти" — на 0,84%, до 18,78 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 1,55%, до 24,16 доллара, "Северстали" — на 0,48%, до 12,51 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,55%, до 21,82 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 1,19%, до 0,83 доллара, Сбербанка — на 0,51%, до 11,73 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 4,71%, до 27,3 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,54%, до 5,61 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,64%, до 15,46 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 0,35%, до 2,83 доллара.