МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на фоне негатива на зарубежных площадках и рынке энергоносителей, также основные отечественные индексы тянут вниз корректирующиеся бумаги, связанные с IT-сектором, после нескольких дней бурного роста, следует из данных торгов Московской биржи.

Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи и индексу РТС в рамках коррекции после двух дней значительного роста, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,12%, до 2912,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1188,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.25 мск рос на 2 копейки — до 77,1 рубля, курс евро — на 5 копеек — до 89,95 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,26% — до 41,66 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в минусе, оставаясь под давлением пессимистичных настроений за рубежом и отдельных корпоративных факторов", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Яндекса" потеряли 2,8%, депозитарные расписки Mail.Ru — 5,56%, после сильного роста во вторник и среду, при этом к вечеру акции АФК "Система" вернулись к росту после дневного снижения и прибавили 0,45%.

Также среди лидеров снижения – акции "Русснефти" (-4,38%), ММК (-3,22%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,51%), и обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,65%).

Акции ММК оставались под давлением ряда факторов – снижения цен на металлы, перспективы увеличения налоговой нагрузки, а также торговались без дивидендов за первое полугодие текущего года, отмечает Кожухова из "Велес Капитал".

В лидерах роста — акции Института стволовых клеток человека (14,47%), Polymetal (3,78%), "Лукойла " (2,54%), обыкновенные акции "Татнефти" (2,07%), акции "Роснефти" (1,77%) и акции ФСК ЕЭС (1,65%).

"Polymetal представил сильные финансовые результаты за первое полугодие текущего года по МСФО… Отчетность помогла акциям вырасти, несмотря на падение котировок золота к очередному минимуму с июля (1851 доллар за тройскую унцию)", — говорит Кожухова.

Московская биржа допустила к торгам американские депозитарные акции онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter Group и включила их в первый котировальный список, торги стартуют 25 сентября.

ПРОГНОЗЫ

"Краткосрочный тренд на рынке остается нисходящим, поэтому в конце недели нельзя исключать обновления индикаторами очередных минимумов и движения к 2850 и 1160 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2850-2950 пунктов", — прогнозирует Кожухова из "Велес Капитал".

В пятницу на российском рынке наиболее вероятна разнонаправленная динамика торгов, набор факторов влияния, как ожидается, не претерпит существенных изменений, считает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

В конце недели стоит обратить внимание на объем базовых заказов в Штатах на товары длительного пользования за август, отмечает он.

По его оценкам, в пятницу индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2875-2975 пунктов.