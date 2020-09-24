МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись в минусе на опасениях трейдеров по поводу продолжения вреда мировой экономике из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,3%, до 5822,78 пункта, французский CAC 40 — на 0,83%, до 4762,62 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,29%, до 12606,57 пункта.

"Рынки несколько уходят от риска из-за значительной неопределенности", — отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер. Среди факторов неопределенности эксперт отмечает ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

В мире продолжает увеличиваться число зараженных COVID-19, широко циркулируют прогнозы так называемой "второй волны" инфицирований. В среду карантинные меры уже усилили во Франции, а до того — в Испании.

Макростатистика подтверждает опасения ущерба экономике. Так, индекс делового климата в Германии за сентябрь вырос слабее прогнозов, сообщил исследовательский институт IFO.

Британский индекс при этом упал в большей степени, во многом по курсовой причине. Ранее правительство страны сообщило, что с 1 ноября введет новую схему "коронавирусной" экономической поддержки граждан и предприятий, рассчитанную на полгода. В результате курс фунта к доллару несколько вырос, а более дорогая национальная валюта уменьшает относительный доход компаний-экспортеров.