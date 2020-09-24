МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг к вечеру стабилизировался недалеко от уровня предыдущего закрытия, несмотря на умеренно снижающуюся стоимость нефти марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.53 мск четверга опускается на 3 копейки, до 77,06 рубля, курс евро — на те же незначительные 3 копейки, до 89,89 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом на 0,65%, до 41,65 доллара за баррель.

РУБЛЬ ВЫШЕЛ В БОКОВИК

Весь четверг в ходе торгов отечественная валюта неоднократно меняла направление движения. Диапазон торгов в паре "доллар-рубль" проходил в рамках 76,87-77,49 рубля, "евро-рубль" – в пределах 89,6-90,24 рубля.

В четверг на большинстве валютных площадок EM ("развивающихся" рынков) вновь преобладало бегство инвесторов от риска, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Рубль снижался наряду с такими валютами, как индийская рупия, мексиканское и аргентинское песо, малайзийский ринггит и другими, указывает он.

"Резкому ослаблению аппетита инвесторов к риску способствовали как негативный новостной фон в отношении новой волны распространения коронавируса в европейских странах и отдельных штатах США, так и не оправдавшая ожиданий инвесторов статистика по рынку труда в США", — говорит аналитик.

"На рубль дополнительное давление оказала статистика по инфляционным ожиданиям населения, в сентябре они выросли до 8,9% на ближайшие 12 месяцев. ЦБ обнародовал данные по числу нерезидентов, инвестирующих в ОФЗ, их доля снизилась до 29,4%, что отражает их рекордно низкое участие в аукционах в августе и сентябре", — добавляет Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

ПРОГНОЗЫ

"Баланс факторов в эти дни выступает не в пользу рубля. Усиление доллара США на валютном рынке, охлаждение глобального риск-аппетита из-за нового усиления "вирусных" рисков, сокращение поддержки со стороны долгового рынка и напряженность геополитического фона оказывают давление на рублевый курс. Из факторов поддержки выделим налоговый период, пик которого приходится на завтра", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Доллар продолжил движение в нижней половине диапазона 75-80 рублей. Мы ожидаем, что американская валюта в ближайшие сессии продолжит находиться в данных рамках", — в свою очередь считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"До конца сентября ожидаем диапазон 76,4-78 рубля к доллару. Евро будет находиться в коридоре 88,5-90,5 рубля", — прогнозирует Миронюк.