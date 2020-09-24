МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк в свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы Сергея Собянина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой принял решение о переводе до 50% своего штата на "удаленку", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы", — сообщили в банке.

В связи с этим отмечается, что ранее, в период самоизоляции, технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тысячам офисных сотрудников эффективно работать в удаленном режиме.

"Однако не все сотрудники смогут выполнять свою работу дистанционно. Те, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля", — добавили в Сбербанке.