ВАШИНГТОН, 24 сен /ПРАЙМ/. Биржи США незначительно выросли на положительной внутренней статистике, свидетельствуют данные на закрытии торгов.

По состоянию на 23 часа мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,24%, до 3244,83 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,16%, до 26805,25 пункта, а технологический NASDAQ поднялся на 0,31%, до 10666,16 пункта.

Как сообщило ранее в четверг бюро переписи населения министерства торговли США, продажи новых домов в стране в августе неожиданно выросли до рекорда с 2006 года — на 4,8%, до 1,01 миллиона.

При этом рынок обратил внимание и на негативные статданные. Согласно официальным данным минтруда страны, опубликованным до открытия торгов, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 сентября, неожиданно выросло с пересмотренного предыдущего значения и составило 870 тысяч при прогнозе в 840 тысяч. Безработица держится на высоком, хотя и стабильном, уровне на протяжении целого ряда недель.

Биржи стабилизировались после периода волатильности и коррекции. Так, накануне основные фондовые индексы США снизились на 2-3% на фоне ухода трейдеров от риска, вызванного в том числе статистикой деловой активности в стране.